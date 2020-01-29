Сатка, Челябинская область, , 20:32 — REGNUM В челябинской Сатке работники скорой помощи выйдут на пикет. Акция протеста состоится 5 февраля в сквере Славы и уже согласована с чиновниками, пишут местные СМИ.

Поводом для протеста стала низкая, по словам граждан, зарплата. После перехода на новую систему оплаты труда сильно понизились размеры доплат. Общий заработок в итоге, соответственно, тоже уменьшился.

Как сообщало ИА REGNUM, на резкое понижение доплат жалуются сотрудники скорой помощи и в других городах. В частности, об этом заявляли медики Магнитогорска.

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