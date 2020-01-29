Москва, , 20:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал израильскую гражданку Нааму Иссахар, которая была осуждена в России на 7,5 лет за контрабанду наркотиков. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подписал указ о помиловании Иссахар. Ранее прошение о помиловании было подписано губернатором Московской области, кроме того, комиссия по помилования Подмосковья рекомендовала помиловать Иссахар.

В указе главы государства сказано, что он руководствовался принципами гуманности.

Напомним, что Наама Иссахар была поймана в аэропорту «Шереметьево» с 10 граммами гашиша. Она летели из Индии в Израиль с пересадкой в Москве.

Иссахар призналась, что это её гашиш, но она не собиралась реализовывать его — он был нужен ей для личного употребления. Химкинский городской суд приговорил ее к 7,5 годам тюрьмы.

Власти Израиля активно включились в работу по освобождению Иссахар. В итоге во время визита в Израиль президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху встретился с матерью Иссахар — Яффой.