Мурманск, , 20:03 — REGNUM Сотрудники одного из мурманских отелей обратились в Роспотребнадзор с сообщением том, что у них остановились три девушки из китайского Уханя, сообщает «СеверПост».

Выяснилось, что вызов был ложный — в паспортах у туристок было написано «Ухань», но они оказались жительницами другой китайской провинции.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, губернатор Андрей Чибис сегодня провел заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, посвященной мерам предупреждения коронавируса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, от вируса 2019-nCoV скончались 132 человека, общее число заражённых превышает шесть тысяч. Очередной носитель вируса был обнаружен в Финляндии.