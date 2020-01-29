29 января 2020 | Время чтения 10 мин

Есть везучие и невезучие люди, везучие и невезучие корабли. Удачливой на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны можно назвать М-105, выдержавшую 19-20 октября 1943 года, при снятии с побережья Норвегии разведгруппы, обстрел противотанковых орудий, бомбардировку с воздуха, бомбардировку 191-й глубинной бомбой, и минное поле которое она миновала. А вот Щ-402 нельзя назвать удачливой – помимо опасностей в боевых походах два происшествия ставили ее на грань гибели.

Владимир Станулевич, , 19:59 — REGNUM Есть везучие и невезучие люди, везучие и невезучие корабли. Удачливой на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны можно назвать М-105, выдержавшую 19−20 октября 1943 года, при снятии с побережья Норвегии разведгруппы, обстрел противотанковых орудий, бомбардировку с воздуха, бомбардировку 191-й глубинной бомбой, и минное поле которое она миновала. А вот Щ-402 нельзя назвать удачливой — помимо опасностей в боевых походах два происшествия ставили ее на грань гибели. При этом экипаж лодки показал в чрезвычайных условиях волю к победе и изобретательность. Многие экипажи пропавших без вести подлодок этого не смогли. Если бы Щ-402 выжила в войне, то стала бы «счастливой щукой», но обстоятельства ее гибели не вызывали сомнений — лодка неудачлива.

Командир «Щ-402» А.М. Каутский

«Первый звонок» поступил в феврале 1942 года по вине командира Щ-402 Н. Столбова и инженера — механика А.Большакова.

Сайт «Великая Отечественная под водой»: «Столбов Николай Гурьевич… 1910 — 14 августа 1942… капитан 3 ранга… командир БЧ-1 ПЛ «М-72» (1936 — 1937), командир «М-87» (ноябрь 1938 — октябрь 1939), с октября 1939 — командир «Щ-402». Погиб в результате аварии на подводной лодке… Награжден двумя орденами Красного Знамени (1941, 1942)» (1).

Мирослав Морозов, историк военно-морского флота: «1942: В 19.06 21.2 вышла в район м. Нордкап… В 01.46 24.2 прибыла на позицию… В 17.35 3.3 произвела торпедную атаку 2 тральщиков в районе Кьелле-фьорда … Контратакована большими охотниками, сбросившими в течении 1 ч 42 глубинных бомб… В результате близких разрывов через ослабевшие заклепки топливных цистерн соляр начал фильтроваться за борт…» (2).

Евгений Чирва, историк военно-морского флота: «К ночи субмарина сумела оторваться от вражеских кораблей и всплыть в надводное положение. Рано утром 9 марта… обнаружилось, что сочившийся из поврежденных цистерн № 3 и № 4 соляр оставляет за ее кормой демаскирующий след. Считая, что запаса топлива (не менее 10−15 тонн) в топливных цистернах будет достаточно, командир субмарины приказал продуть в море соляр из поврежденных балластных цистерн. Однако утром 10 марта… оказалось, что его запас составляет всего 3,5 тонны, чего не хватало на переход в базу даже экономическим ходом… через 11 часов встала без топлива и легла в дрейф… в 30 милях к северо-западу от мыса Нордкап… экипаж «Щ-402», создав смесь из машинного масла и слитого керосина из оставшихся торпед, смог дать кораблю ход 4 узла. Спустя 37,5 часов и этот «коктейль» закончился, и подлодка снова легла в дрейф…» (3).

Командир дивизиона подводных лодок капитан 3 ранга Н.И. Морозов и командир «Щ-402» старший лейтенант Н.Г. Столбов. Полярный, лето 1941 г

Константин Сергеев, историк военно-морского флота: «Приказ — выйти в море для оказания помощи ПЛ «Щ-402» — застал лодку «К-21» в разгаре… ремонта… «К-21» 12 марта в 11.54 пришла в эту точку… «щуки» там не было… 13 марта в 03.17 штаб бригады передал по радио новые координаты «щуки»… наконец, в 11.53 а точке 71° 25' Ш, 32° 48' Д вахта заметила силуэт «щуки»…Командиры Николай Лунин и Николай Столбов одновременно крикнули друг другу «Здорово, Коля!»…

Шланг перекинули на «щуку», пропустили через ее открытый рубочный люк и оттуда в открытую горловину внутренней топливной цистерны… Все оружие обеих лодок было приведено в полную готовность к немедленному действию. На швартовых обеих лодок встали краснофлотцы с топорами, готовые сразу их обрубить и дать лодкам возможность отойти и, если придется, погрузиться… связка кораблей… могла попасть в глазок перископа вражеской лодки, стать мишенью для внезапно вынырнувшего из-за облака «Мессершмитта», угодить под артобстрел надводных кораблей…

Наконец, в 13.43 перекачка соляра и передача масла были закончены. Было перекачано 12 т соляра и передано 120 л смазочного масла. Все вздохнули с облегчением, а особенно командир… и инженер-механик… поскольку очень опасная ситуация возникла из-за них. Через 2 минуты, в 13.45, «Щ-402» отошла от «катюши»…» (4).

Экипаж «Щ-402». Полярный, лето 1944 г

Евгений Чирва, историк военно-морского флота: «Вечером 14 марта «Щ-402» прибыла в Полярное. Уже в базе выяснилось, что причиной несанкционированной выработки внутренних цистерн стал неправильно собранный во время ремонта запорный клапан замещения соляра во внешней цистерне… 3 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР «…за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» корабль награжден орденом Красного Знамени» (5).

Весы судьбы качались до последнего. Щ-402 забросали глубинными бомбами, потекли заклепки — плохо. Но не потопили, она слила демаскирующий соляр, двинулась в базу — хорошо. Утром остались без топлива в море, где флот и авиация противника — плохо. Придумали смесь из масла и керосина, никто не знал потянет ли двигатель — потянул, хорошо. Но далеко на ней уйти не смогли — плохо. Зато помощь пришла вовремя и нашла Щ-402. Но две лодки в надводном положении — прекрасная цель для авиации. Но враг дремал и топливо перекачали. Щ-405 вернулась в базу, и вскоре получила Орден Красного Знамени.

Командиру бы Столбову проанализировать ситуацию, определить причины и виновников, повысить бдительность и подтянуть экипаж — учения, экзамены, чтение инструкций. Как показали события, успешно закончившаяся история с соляром привела к противоположному результату — экипаж расслабился.

Командный состав «Щ-402» в первом ряду в центре командир лодки гвардии капитан 3 ранга А.М. Каутский. Полярный, июль 1943 г

Евгений Чирва, историк военно-морского флота: «Днем 11 августа (1942) субмарина направилась в район Тана-фьорда… в момент зарядки аккумуляторов из V отсека сообщили, что там очень сильно пахнет кислотой… Вахтенный центрального поста… в нарушение Правил… переключил вдувной вентилятор с аккумуляторных ям… на вентиляцию V отсека. Спустя полчаса… произошел объемный взрыв батареи во II и III отсеках… Взрывная волна разрушила аккумуляторную батарею, выгнула переборки, повредила трубопроводы и магистрали систем, сдвинула с мест многие механизмы, вывела из строя измерительные приборы… во втором отсеке бушевал пожар. Из людей, находившихся в носовой части подлодки уцелел лишь один торпедист в I отсеке, которого смогли извлечь на верхнюю палубу только через верхний люк… Все остальные члены экипажа подлодки (19 человек), находившиеся в носовых отсеках, включая командира, военкома, старпома и штурмана погибли. Командование подлодкой принял командир БЧ-5 инженер-капитан-лейтенант А.Д. Большаков. Он привел потерявшую возможность погружаться «Щ-402» в базу утром 15 августа.

Комиссия, расследовавшая причины аварии пришла к выводу, что ее причиной стали грубые нарушения правил эксплуатации, техническая безграмотность и халатное выполнение служебных обязанностей членами экипажа подлодки. Как выяснилось, эпицентром взрыва была каюта командира. Так как почти весь командный состав «Щ-402» погиб, виновными за аварию «назначены» командир БЧ-5 Большаков и командир отделения трюмных Алексеев, которые были преданы суду» (6).

Опять весы качались. Подлодка могла погибнуть сразу при взрыве, но не погибла. Экипаж мог не справиться с пожаром, и погибнуть чуть позднее — но справился. Могли не дойти на проврежденной лодке до базы — дошли.

Казалось бы удача. Но дважды выскочив из смертельных ловушек по причине субъективного фактора, следующему командиру следовало «дуть на воду». Командир на Щ-402 нашелся один из лучших.

Подводная лодка «Щ-402» на ходовых испытаниях. Весна — осень 1936 г

Сайт «Великая Отечественная под водой»: «Каутский Александр Моисеевич… 1906 — …1944… капитан 3 ранга… моторист-ученик Учебного отряда подводного плавания им. Кирова (октябрь 1928 — май 1930), старший моторист… ПЛ «Красногвардеец» (май 1930 — ноябрь 1934)… командир БЧ-2−3 (август 1938 — январь 1940) ПЛ «Д-2»… минёр 3-го дивизиона ПЛ СФ (март 1941 — февраль 1942), помощник командира ПЛ «Щ-421» (февраль — июнь 1942), офицер Штаба бригады ПЛ СФ (июнь — август 1942). Командир «Щ-402» с августа 1942 года. Награжден тремя орденами Красного Знамени (1942, 2 — 1943), Красной звезды (посмертно, 1944)» (7).

И лодка избавлялась от репутации неудачливой — на немецких минных заграждениях она трижды касалась минрепа, после чего должен следовать взрыв. Взрыва не было. Но что у кого на роду написано, того не избежать. В сентябре 1944 года Щ-402 вышла в боевой поход и погибла. Обстоятельства гибели не оставили сомнений была лодка удачливой или нет. Ее потопил советский торпедоносец А-20.

Мирослав Морозов, историк военно-морского флота: «1944: В 21.06 17.9 вышла в район Кингс-фьорда…В дальнейшем на связь не выходила и в базу не вернулась. Не ответила на многочисленные вызовы по радио с 22.9… На подводной лодке погибло 45 членов экипажа» (8).

Подводная лодка «Щ-402»

Г.Гавриленко, капитан 1-го ранга в отставке: «В оперативной сводке штаба ВВС Северного флота об этом сказано так: «21 сентября 1944 года в 06.42 на траверсе мыса Гамвик… летчик капитан Протас с дистанции 600 м, высота 30 м, атаковал подводную лодку… и торпедировал. Подлодка погрузиться не успела. Экипаж (торпедоносца) наблюдал сильный взрыв… на основании дешифровки фотоснимка подводная лодка потоплена. На снимке видна рубка нашей подлодки типа «Щ». Находящаяся в том районе подводная лодка на запросы не отвечает. Вероятно, потоплена наша подлодка…».

…оценки командующего Северным флотом адмирала А.Г.Головко: «Вследствие отсутствия должной организации боевой работы минно-торпедной авиадивизии и отсутствия должного контроля за выполнением указаний со стороны штаба ВВС имел место случай потопления самолетом «Бостон» подводной лодки Щ-402».

27 сентября Протас снова пошел на задание. Самолет с задания не вернулся. Весь экипаж погиб, кроме Протаса, который оказался в плену у немцев… После возвращения из плена он был направлен в авиацию Черноморского флота, но в апреле 1946 года исключен из партии, понижен в должности и вскоре уволен из ВМФ» (9).

Это официальная версия. Есть версия неофициальная, которую наиболее подробно изложил историк военно-морского флота Владимир Бойко (10). Он считает, что вместо Щ-402 торпедоносец Протаса потопил норвежский мотобот, а подлодка подорвалась на минном заграждении NW-30 скрытно выставленном немцами летом 1943 года. Версия менее обоснованная, чем официальная, так как основана на отсутствующем снимке фотофиксации торпедоносца и дедуктивных рассуждениях.

Зная особое отношение церкви к удаче и неудаче, я спросил богослова — в чем, кроме боевой и политической подготовки экипажей и материальных обстоятельств, причина такой заметной разницы между путем М-105 и Щ-402. Ответ был следующим — кто-то в экипаже «Малютки» молился о спасении и победе, или имел молитвенников из числа родных, кто мог бы обращаться к Господу. Богослов привел ряд аналогичных примеров из Великой Отечественной. Щ-402 таких молитвенников могла не иметь.

Подводная лодка Щ-402 стала последней погибшей подводной лодкой Северного флота.

Возвращение «Щ-402» из боевого похода. На мостике командир ПЛ А.М. Каутский

Примечания:

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