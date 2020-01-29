Милан, Италия, , 19:53 — REGNUM 2 февраля в Милане будет запрещено движение всех автомобилей, заявил в среду, 29 января, мэр города Джузеппе Сала.

Решение местных властей связано с очередным превышением установленных экологических параметров и образованием смога. В Милане, как и в ряде других городов Италии, время от времени ограничивают движением «неэкологичных» автомобилей (как правило тех, которые используют топлива класса до Евро-4 включительно), однако полный запрет вводится крайне редко.

Сала призвал жителей и гостей города «готовиться» к тому, чтобы 2 февраля «перемещаться пешком, на велосипедах, общественном и электрическом транспорте».