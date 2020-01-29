Женева, Швейцария, , 19:28 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января проведёт новое заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для обсуждения коронавируса в Китае, сообщили в пресс-службе организации.

Как уточняетя, по итогам заседания комитет должен представить генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу рекомендацию о том, следует ли объявлять чрезвычайную ситуацию мирового масштаба в связи с распространением вируса.

Напомним, накануне сообщалось, что ВОЗ направит в Китай группу специалистов с целью получения дополнительных сведений о новом коронавирусе и выработки «глобального ответа» на угрозу его распространения.

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