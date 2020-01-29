Москва, , 19:28 — REGNUM Проект «Прошагай город» по нанесению различных городских объектов на онлайн-карты может к концу 2020 года охватить уже по крайней мере тысячу российских городов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявила зампредседателя ВЭБ. РФ, генеральный директор фонда МОНОГОРОДА. РФ Ирина Макиева на конференции, посвященной развитию отрасли туризма в России с помощью современных технологий и цифровых платформ, в том числе подведению итогов проекта «Прошагай город».

«В этом году у нас в планах «прошагать» не менее тысячу городов», — заявила Макиева.

Проект «Прошагай город» был запущен в феврале 2019 года в моногороде Сатка Челябинской области по инициативе Фонда развития моногородов, ВЭБ. РФ и Российского экспортного центра совместно с компанией Google.

В настоящее время в проекте приняли участие 162 моногорода, при этом интерес к нему проявляют и крупные агломерации — так, уже в проекте за год его существования приняли участие 11 крупных городов.

По оценкам организаторов, проект привёл к наглядному эффекту гв ородах-участниках. Так, загрузка отелей увеличилась на 4%, посещение музеев и выставок — на 15%, а посещение городских событийных мероприятий — на 17%.

Как отметил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, проект «Прошагай город» является одним из нефинансовых элементов комплексной поддержки развития городов.

«Он служит не только вовлечению жителей в развитие родного города, но и раскрывает его туристический потенциал. То, что он перешагнул за границы малых городов и привлекает новых партнеров, говорит, что эту работу следует продолжать», — указал он.