Грозный, , 19:19 — REGNUM Участника вооруженного нападения на военнослужащих в районе станицы Червленной будут судить в Чечне. Под суд пойдет местный житель, которого подозревают в участии в банде Шамиля Басаева и эмира Хаттаба и совершении под их руководством преступлений, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что подозреваемый вступил в незаконное вооруженное формирование в июле 1999 года. В октябре того же года банда напала на российских военнослужащих у станицы Червленной Шелковского района Чечни. В ходе боя были убиты 15 человек, еще 28 военных получили ранения.

Ранее за это преступление, совершенное 21 год назад, уже были осуждены к большим срокам лишения свободы более 25 человек. В федеральный розыск объявлены еще несколько человек. Следственные и оперативные мероприятия по установлению остальных членов банды продолжаются.

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