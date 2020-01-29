Вологда, 29 января 2020, 19:15 — REGNUM Власти Вологодской области приняли план по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, документ завизировал губернатор Олег Кувшинников.
Информирование населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции будет проводиться с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов.
Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус стремительно расширяет свою географию. Помимо Китая, случаи заболевания уже выявлены уже в 17 странах мира, в числе которых Австралия, Гонконг, Япония, Макао, Малайзия, Канада Камбоджа, Франции, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам. На сегодняшний день в Китае число заразившихся достигло почти 6 тыс. человек, 132 человека скончались.