Вологда, , 19:15 — REGNUM Власти Вологодской области приняли план по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, документ завизировал губернатор Олег Кувшинников.

«Созданный оперативный штаб координирует работу всех экстренных и профильных служб. Кроме того, предусмотрена готовность медицинских организаций региона, в том числе их оснащение специальным медицинским оборудованием. Обеспечен санитарно-карантинный контроль в усиленном режиме в аэропорту города Череповца, куда прибывают международные рейсы, — подчеркнул губернатор. — Медицинские пункты аэропортов и железнодорожных вокзалов на территории области обеспеченны тепловизорами, с сотрудниками проведен инструктаж по организации работы в случае осложнения эпидемиологической ситуации».

Информирование населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции будет проводиться с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов.

«Наша главная задача — не допустить распространения этого опасного заболевания на территории Вологодской области, создав надёжные заслоны по самым опасным направлениям. К счастью, пока таких случаев в нашем регионе не зарегистрировано», — резюмировал глава Вологодчины.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус стремительно расширяет свою географию. Помимо Китая, случаи заболевания уже выявлены уже в 17 странах мира, в числе которых Австралия, Гонконг, Япония, Макао, Малайзия, Канада Камбоджа, Франции, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам. На сегодняшний день в Китае число заразившихся достигло почти 6 тыс. человек, 132 человека скончались.