Ростов-на-Дону, , 19:05 — REGNUM В Зернограде Ростовской области состоится церемония прощания с депутатом Законодательного собрания региона Андреем Алабушевым. Профессор, академик РАН более 20 лет возглавлял аграрный научный центр «Донской». В его стенах решено провести траурную церемонию, передаёт ИА REGNUM.

«Церемония прощания с Андреем Алабушевым состоится 30 января с 9:00 до 13:00 мск в здании научного центра «Донской» на улице Научный городок в Зернограде», — уточнили в учреждении.

ИА REGNUM напоминает, что депутат донского парламента был убит в собственном доме вместе с супругой 28 января. Преступник, по предварительной информации, покончил с собой.