Нальчик, , 19:04 — REGNUM В результате поисково-спасательных работ в горах Кабардино-Балкарии найдено тело погибшего альпиниста. Он совершал восхождение на Эльбрус в составе группы из Польши. Погибшего спустили на поляну Азау, где передали следственно-оперативной группе, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Как ранее сообщалось, группа туристов из Польши не прошла обязательную регистрацию в МЧС. Вчера около 20:00 они сообщили, что на высоте 5000 метров пропал их земляк. Туристы вернулись на базу, а спасатели приступили к поискам пропавшего.

Ночью спасательные работы были прекращены. С утра 29 января спасатели Эльбрусского поискового отряда вновь вышли на поиски в зону происшествия. Около 14:00 тело туриста было обнаружено на высоте 4900 метров.

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