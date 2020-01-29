Москва, , 19:04 — REGNUM Проект «Прошагай город» привёл к заметному экономическому эффекту во многих городах России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявила зампредседателя ВЭБ. РФ, генеральный директор фонда МОНОГОРОДА. РФ Ирина Макиева на конференции, посвященной развитию отрасли туризма в России с помощью современных технологий и цифровых платформ, в том числе подведению итогов проекта «Прошагай город».

«Это может стать командообразующим мероприятием, когда все горожане собираются вместе, радостно ходят и наносят что-то на карты. И второе — мы сначала не понимали, что это будет большой эффект, — но это огромный экономический эффект. Трудно опровергнуть, насколько этот проект «Прошагай город» оказал влияние на развитие экономики городов», — заявила Макиева.

Проект «Прошагай город» был запущен в феврале 2019 года в моногороде Сатка Челябинской области по инициативе Фонда развития моногородов, ВЭБ. РФ и Российского экспортного центра совместно с компанией Google. В настоящее время 162 моногорода и 11 крупных городов приняли участие в акции. При этом в некоторых городах волонтёры «прошагали» несколько раз.

Всего на карты таким образом было нанесено уже 4 тыс. новых объектов, из них 716 объектов только в сфере гостеприимства. В результате в городах-участниках проекта загрузка отелей увеличилась на 4%, посещение музеев и выставок — на 15%, а посещение городских событийных мероприятий — на 17%.

В целом интерес к моногородам России вырос на 11% по данным 2018−2019 гг, при этом к городам-участникам проекта — на 22%. Лидером по привлечению туристов благодаря акции «Прошагай город» стал Благовещенск с 62% роста, за ним следуют такие города, как Магниторгорск с 26%, Тольятти с 15%, Набережные челны с 16% и Новокузнецк с 26% роста.