Сургут, Югра, , 19:03 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрылось 24 класса: 17 классов в школе№ 45, три класса в гимназии Салманова и пять в школе №3. Об этом в городском департаменте образования сообщили «СургутинформТВ».

Директор департамента образования Сургута Ирина Замятина пояснила, что температурящих детей выявляют на входе в школу бесконтактные термометры. Поэтому рекомендует родителям с утра проверять состояние детей.

Заболеваемость ОРВИ находится на уровни ниже эпидемического порога, однако показывает рост, отметили в местном отделе Роспотребнадзора.