Хельсинки, , 19:07 — REGNUM Находящийся в Финляндии китайский турист заражён новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает 29 января национальный институт здравоохранения и социального обеспечения страны.

Уточняется, что китаец приехал в Лапландию из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) 24 января, а 28 января обратился за медицинской помощью. Анализ подтвердил наличие у него в крови 2019-nCoV.

Пациент находится в медицинском изоляторе. Это первый в Финляндии случай заражения новым коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от вируса 2019-nCoV скончались 132 человека, 122 человека вылечены. Общее число заражённых превышает шесть тысяч.

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