Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Вакцину против коронавируса 2019-nCoV пытается создать американская корпорация Johnson & Johnson, сообщает 29 января Reuters.

Уточняется, что для разработки вакцины применяется технология, которая использовалась при разработке вакцины от вируса Эбола. Этот препарат используется в настоящее время в Руанде и в Демократической Республике Конго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные в нескольких странах, в том числе в РФ и в Китае, работают над созданием вакцины от 2019-nCoV. Одна из проблем заключается в том, что вирус распространяется быстро, а вакцина требует тестирования и клинических испытаний.

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