Астрахань, , 18:41 — REGNUM В Астрахани вопрос об установке памятника Ивану Грозному вынесут на общественные слушания, сообщил портал «Астраханские новости» со ссылкой на администрацию губернатора.

Ранее Всемирный форум татарской молодёжи выступил против установки памятника Ивану Грозному, отправив письмо губернатору Игорю Бабушкину. В ответе администрации губернатора Астраханской области говорится, что вопрос об установке памятника будет решать мэрия Астрахани, но в любом случае инициатива предварительно будет вынесена на публичные слушания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с декабря на сайте мэрии проводится опрос для горожан о том, как они относятся к личности Ивана Грозного и поддерживают ли установку его памятника в Астрахани. Голосование должно было завершиться 20 января, но его продлили до 3 февраля — «из-за общественного резонанса».

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