Тула, , 18:26 — REGNUM Профилактические медицинские осмотры сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Китайской народной республики, проводятся в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 29 января.

Как уточнили в правительстве региона, Тульская область стала одним из первых регионов, подключившихся к мониторингу ситуации для недопущения распространения инфекции на территории региона.

По поручению главы региона Алексея Дюмина и в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ на данный момент сформирован и утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Тульской области коронавирусной инфекции.

С 24 января в Тульской области начато проведение профилактических осмотров сотрудников предприятий и студентов, прибывших из Китайской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUMА, 29 января совещание по вопросам предупреждения распространения коронавируса на территории РФ провёл президент Владимир Путин, который поручил принять все меры для того, чтобы новая пневмония не распространялась в России.

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