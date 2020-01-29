Челябинск, , 18:23 — REGNUM В Челябинске не состоится концерт рэпера Элджея, планировавшийся на 15 марта. Об этом пишут местные СМИ.

Концерт собирались провести во дворце спорта «Юность». Однако его руководство не подписало контракт. А затем организаторы приняли решение об отмене мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, планы Элджея выступить в Челябинске натолкнулись на сопротивление родителей подростков. Они выразили опасение, что несовершеннолетние в возрасте до 16 лет смогут пройти на концерт. При этом в творчестве рэпера, по их мнению, есть много не предназначенного для подрастающего поколения.

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