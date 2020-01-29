Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM В Петербурге общая протяженность веломаршрутов увеличится в этом году до 138 км. Об этом 28 января сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры городской администрации.

Велосипедисты на набережной Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Как обещают чиновники, в 2020 году в Северной столице появятся 21,8 км маршрутов, среди них один новый — на Приморском проспекте, от улицы Савушкина до Яхтенной улицы.

Остальные должны были завершить еще в 2019 году, но сделать этого не успели. Это маршрут в Купчино на юге города, в частности, на Бухарестской улице (от Прогонной улицы до проспекта Славы и от улицы Димитрова до улицы Олеко Дундича), на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина до Витебского), на проспекте Славы (от Белградской до Софийской улицы).

Кроме того, дорожки проложат на проспекте Культуры (от Суздальского проспекта до проспекта Луначарского), на Светлановском проспекте (от Тихорецкого проспекта до проспекта Тореза), на проспекте Тореза (от Светлановского до площади Мужества), на Политехнической улице (от площади Мужества до улицы Карбышева), а также на улице Харченко (от Полюстровского проспекта до Катемировской улицы).

На сегодня в Петербурге велосипедистам доступен 31 веломаршрут общей протяженностью 116,1 км.

Как сообщало ИА REGNUM, самая известная велодорожка в центре Петербурга — по набережной реки Фонтанки — не будет ликвидирована, хотя один из муниципалитетов, по территории которого она проходит, предложил убрать ее якобы из-за невостребованности.

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