Москва, , 18:16 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве около 120 автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщает 29 января пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Toyota Alphard, реализованные в период с 31 октября 2019 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств названа возможная некорректная работа одной из систем блокировки во время производства ремней безопасности сидений заднего ряда с двойной системой блокировки.

«При такой ситуации пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом в отдельных случаях аварий (например, с множественными столкновениями)», — говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена ремней безопасности задний сидений. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.