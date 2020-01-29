Челябинск, , 18:16 — REGNUM В Члябинске разгорелся скандал вокруг предстоящего концерта рэпера Элджея. Об этом пишут местные СМИ.

Концерт запланирован на 15 марта. Однако часть горожан посчитали, что его творчество не предназначено для подростков, которые вполне могут попасть на это мероприятие. В ситуацию вмешался и один из депутатов, Андрей Зеленин. Он написал обращения в областное минкультуры и в управление Роскомнадзора.

Среди опасений родителей подростков значится то, что на входе на подобные мероприятия у зрителей не всегда спрашивают документ, подтверждающий возраст. Концерт имеет маркировку 16+, но граждане выразили опасения, что прорваться туда смогут и более младшие несовершеннолетние.