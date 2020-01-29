Лхаса, Китай, , 18:15 — REGNUM О первом случае заражения жителя Тибета коронавирусом 2019-nCoV сообщает 29 января «Синьхуа».

Уточняется, что заболевание подозревают у жителя города Лхасы (Тибет, Китай). Врачи пока не подтвердили, что пациент болен именно 2019-nCoV.

Напомним, в Тибете до сих пор не было выявлено случаев заболевания пневмонией от нового вируса. Всего в Китае подтверждено более шести тысяч случаев заражения, 132 человека умерли.

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