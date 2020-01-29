Вильнюс, , 17:16 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 29 января, поддержало идею премировать лучших школьников страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Премировать будут учеников средних школ, которые показали не только лучшие результаты, но и активно участвовали и завоёвывали первые места на школьных олимпиадах, проявляли инициативу в школьной жизни, занимались спортом и так далее.

Точные характеристики общественности власти обещают представить позже, но уже сейчас утверждается, что таких школьников в Литве не более 20−25 человек. Их будут премировать денежной наградой в размере одной тысячи евро. Предложение ещё должен одобрить парламент Литвы.