Рязань, , 17:16 — REGNUM Необходимыми средствами для профилактики нового коронавируса обеспечена Рязанская область. Об этом заявил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, выступая на правительственном часе в облдуме 29 января.

По словам главного медика, на постоянной основе контролируется готовность медицинских организаций к приёму больных новой инфекцией. В наличии у лечебных учреждений есть необходимые расходные материалы для отбора проб, противовирусные препараты для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты. Медучреждения обеспечены транспортом и спецоборудованием, разработан план их работы на случай массового поступления больных, персонал проинструктировали по вопросам клиники, диагностики и лечения коронавируса.

Студентов и туристов, прибывающих из Китая, будут тщательно осматривать. В местах массового скопления людей и в общественном транспорте усилен режим дезинфекции.