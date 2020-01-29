Владимир, , 17:21 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году было зарегистрировано 123 уголовных дела о преступлениях, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, 94 дел дошли до судов.

После вмешательства следственных органов, выявлявших семьи с детьми в сложном или опасном социальном положении семьи, должностным лицам было внесено 130 представлений и направлено 96. К административной ответственности привлекли 10 ответственных лиц, на профилактические учеты поставили 14 несовершеннолетних и четырёх их законных представителей. В ходе работы сотрудники ведомства выявили четверых детей, находившихся в социально опасном положении из-за действий их родственников.

Следователи привлекли органы опеки к уголовному делу местного жителя, обвиняемого в интимных отношениях с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста. Семья девушки оказалась неблагополучной и малообеспеченной. В конце 2019 года несовершеннолетняя родила близнецов. Детей передали под опеку государства, учитывая положение семьи.

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