Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Коронавирус 2019-nCoV не выявлен у американских граждан, эвакуированных из города Уханя (провинция Хубэй, Китай), сообщает 29 января Associated Press.

Врачи проверили этих людей сначала в Китае, а затем два раза — на территории Штатов.

Напомним, США 29 января эвакуировали своих граждан (более 200 человек) из Уханя. Самолёт следовал из Уханя на Аляску, а уже оттуда — в штат Калифорния.

Эвакуация понадобилась из-за вспышки нового коронавируса, который распространяется из Уханя. Заболевание уже унесло 132 жизни.