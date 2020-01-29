Москва, , 17:04 — REGNUM Геонавигация открывает новые возможности для роста доходов бизнеса в сфере сервисной экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 января заявила глава компании Google в России Юлия Соловьёва на конференции, посвященной развитию отрасли туризма в России с помощью современных технологий и цифровых платформ, в том числе подведению итогов проекта «Прошагай город».

«Если говорить о туризме, то без места на карте у пользователя складывается ощущение, что такого места нет и в реальности. Очень важно, чтобы наш российский бизнес — наши гостиницы, рестораны, достопримечательности, — об этом знали и использовали по максимуму. Мы в этом отношении с удовольствием поможем», — заявила Соловьёва.

«Наши пользователи экономят как минимум 11% времени, используя навигацию, когда они добираются до работы и до дома. И это сэкономленное время выливается в 6 млрд долларов ежегодно», — отметила она.

По её словам, компании, которые присутствуют на Google-картах, увеличивают выручку до 5% в год — в абсолютном выражении, например, 81 млрд долларов в 2016 году.

В 2019 году Google запустил движение «местные эксперты», в котором участвуют уже около 60 млн человек. Это люди-волонтёры, которые с помощью Google на картах устанавливают достопримечательности, музеи, гостиницы.

«В новых городах люди по рейтингу ищут новые места. Эти эксперты помогают бизнесам жить активной жизнью в наших картах и таким образом продвигать себя. К нашему движению присоединились уже 162 моногорода. Но что интересно, этот проект успешно зашёл и даже крупные города начинают в нём участвовать. Мы этот проект начали в феврале 2019 года. И мы надеемся, что за этот год тоже будет много успехов, которые позволят другие города подключить к нашей сети», — указала Соловьёва.