Тверь, , 16:59 — REGNUM Темпы реализации национальных проектов в Тверской области в 2020 году необходимо увеличить. Такое поручение на совещании по реализации национальных проектов в регионе 29 января дал губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В соответствии с посланием президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, нужно решать масштабные социальные и экономические задачи. Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами. Национальные проекты для нас — это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также напомнил о персональной ответственности руководителей региональных органов власти и глав муниципалитетов за эффективное выполнение задач в рамках национальных проектов.

Как отмечалось на совещании, в 2019 году был разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов, объём финансирования составил 10,3 млрд рублей — по этому показателю Верхневолжье оказалось на седьмом месте среди регионов Центрального федерального округа. Качественную работу в рамках исполнения нацпроектов глава региона отметил в Андреапольском муниципальном округе и Вышневолоцком городском округе, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Лихославльском, Рамешковском, Ржевском, Старицком и Торопецком районах.

Так, в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» было открыто два новых детских сада в Старицком и Лихославльском районах, закуплено 17 социальных автомобилей для доставки жителей региона старшего возраста. По национальному проекту «Образование» открыты школы в микрорайонах «Брусилово» и «Юность» Твери, созданы центры опережающей профподготовки, цифрового образования, ресурсный центр поддержки добровольчества. По нацпроекту «Здравоохранение» приобретено более 70 единиц оборудования для сердечно-сосудистых центров, свыше 60 единиц оборудования для областного онкодиспансера. По нацпроекту «Жильё и городская среда» из аварийного жилья в новые квартиры переехали более 190 жителей Ржева, Торопецкого, Конаковского районов. Проведены работы по благоустройству 56 дворовых территорий и 93 общественных пространства. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 104 км дорог регионального, 35,6 км дорог местного значения. По нацпроекту «Культура» был проведён капремонт в четырёх сельских домах культуры, новое оборудование получили четыре детских школы искусств. Благодаря финансированию по нацпроекту «Экология» закуплено более 200 единиц лесопожарной техники. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Твери начал работу центр «Мой бизнес». Предпринимателям выдано 218 займов на льготных условиях, 87 банковских гарантий, которые помогли привлечь в экономику региона более 1,6 млрд рублей.

На 2020 году общий объём финансирования национальных проектов в Тверской области запланирован в сумме 11,8 млрд рублей. В числе главных задач по нацпроекту «Образование» — ввод в эксплуатацию минимум семи детсадов и школы на 1224 места. В здравоохранении стоит задача формирования современной и эффективной системы медицинского обслуживания, ремонт существующих и строительство новых учреждений, развитие службы скорой помощи, решение кадрового вопроса в отрасли. По мнению Игоря Рудени, необходимо создавать условия для приёма на работу в медучреждения квалифицированных молодых специалистов — жителей Верхневолжья. В числе важнейших направлений также — формирование комфортной среды в городских и сельских поселениях, активная поддержка малого и среднего бизнеса для повышения темпов роста экономики, создания новых предприятий и рабочих мест, повышение доступности спорта и культуры для жителей региона.