Калуга, , 17:01 — REGNUM В Калужской области случаев заболевания коронавирусом, вызванной инфекцией 2019-nCoV, не выявлено. Об этом 29 января рассказали на встрече с журналистами на территории областной инфекционной больницы министр здравоохранения региона Константин Баранов и главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алёшина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Калужской области случаев заболевания коронавирусом, вызванной инфекцией 2019-nCoV, не выявлено. Об этом рассказали министр здравоохранения региона Константин Баранов и главный врач центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алёшина. Admoblkaluga.ru

Главной клинической базой противодействия коронавирусу определен калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД. Здесь уже подготовлено 28 боксов для приёма больных и создан запас противовирусных препаратов. Участников встречи познакомили с порядком действий медработников при возникновении чрезвычайных ситуаций, показали имеющееся в больнице оборудование, в том числе реанимационное, и аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который необходим при развитии у больного тяжёлой острой дыхательной недостаточности. На закупку современного оборудования и лекарств, которые будут использоваться не только в борьбе с коронавирусом, но и с другими инфекциями, центру инфекционных заболеваний и СПИД дополнительно выделено 15 млн рублей.

Медиками Калужской области проводится активная работа по недопущению завоза в регион и распространения новой опасной инфекции. В этой связи руководителям медицинских организаций рекомендовано при сборе эпидемиологического анамнеза обращать особое внимание на факт посещения пациентами с симптомами ОРВИ и гриппа Китая и стран юго-восточной Азии. Об этом, в частности будет идти речь 31 января 2020 года в Калуге в рамках областной научно-практической конференции по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения заболевания коронавируса 2019-nCoV.

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