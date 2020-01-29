Москва, 29 января 2020, 16:47 — REGNUM В Москве 29 января прошли похороны протоиерея Всеволода Чаплина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Троекуровское кладбище
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гражданская панихида состоялась в похоронном доме «Троекурово». Проститься со служителем церкви пришли около двухсот человек. На церемонии присутствовала мать Чаплина.

После завершения прощания, процессия направилась к месту захоронения — участку №19 Троекуровского кладбища.

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января в Москве на 52-м году жизни.