Москва, 29 января 2020, 16:47 — REGNUM В Москве 29 января прошли похороны протоиерея Всеволода Чаплина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Гражданская панихида состоялась в похоронном доме «Троекурово». Проститься со служителем церкви пришли около двухсот человек. На церемонии присутствовала мать Чаплина.
После завершения прощания, процессия направилась к месту захоронения — участку №19 Троекуровского кладбища.
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января в Москве на 52-м году жизни.