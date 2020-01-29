Воронеж, , 16:25 — REGNUM Торжественную церемонию планируется провести в связи с завершением работ по консервации объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда» — руины здания областной клинической больницы. Место ожесточенных боев за г. Воронеж в 1942—1943» в Воронеже. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 29 января на встрече губернатора Александра Гусева с депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ Евгением Ревенко («Единая Россия»).

Евгений Ревенко рассказал о ходе работ по консервации объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда», которые ведутся в соответствии с графиком, завершение их запланировано на 2020 год — год 75-летия Великой Победы.

В честь завершения работ планируется провести торжественную церемонию с участием строителей, попечительский совет регионального отделения «Российского военно-исторического общества», общественности. Дата торжественного мероприятия, приуроченного к окончанию работ, пока не известна, её определят позже.

Как сообщало ИА REGNUM, аукцион на заключение контракта для проведения работ по консервации Ротонды в Воронеже объявлялся администрацией города дважды, в итоге подрядчиком была выбрана ООО «Фирма «ВИС», стоимость работ определена в 17, 5 млн рублей. Согласно контракту, работы должны быть завершены к маю 2020 года.

Ротонда является частью здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии. Сегодня Ротонда остается одним из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов. В 2008 года часть памятника обрушилась.

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