Красноярск, , 16:14 — REGNUM В Красноярске будет установлен памятник человеку-эпохе Павлу Федирко, возглавлявшему Красноярский край с 1972 по 1987 год. Приказ о проведении открытого конкурса на разработку проекта памятника опубликован на сайте министерства культуры Красноярского края.

Заявки на лучший проект памятника бывшему Первому секретарю Красноярского краевого комитета КПСС, почётному гражданину Красноярска будут приниматься до 1 апреля. В состав конкурсного жюри, наряду с профессионалами и общественностью, входят также члены семьи легендарного советского руководителя. Итоги конкурса будут подведены 28 апреля.

Местом установки памятника выбран парк 400-летия Красноярска, расположенный в Советском районе Красноярска.

По инициативе Павла Федирко, возглавившего Красноярский край в возрасте 40 лет, были осуществлены масштабные планы развития региона, названные «Красноярскими десятилетками». Именно в «эпоху Федирко» в Красноярском крае было построено большое количество новых предприятий, инфраструктурных объектов и объектов культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2019 года депутаты городского совета Красноярска единогласно проголосовали за увековечение памяти почётного гражданина города Павла Федирко — присвоение его имени Октябрьскому мосту.

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