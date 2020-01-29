Владимир, , 16:07 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году более 30 детей погибли в результате умышленных действий или несчастных случаев. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В результате пожаров погибли семь детей, шесть — утонули в водоёмах, один ребёнок выпал из окна, один скончался из-за употребления токсичных веществ, один — от отравления угарным газом, пять детей покончили с собой, восемь — погибли в ДТП, двое были убиты.

За год восемь детей стали жертвами разбойных нападений, грабежей и вымогательства, в отношении двоих были совершены покушения на убийство.

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