Уфа, , 16:01 — REGNUM Автор лучшего дизайн-макета нового автобуса ФК «Уфа» получит 100 тысяч рублей. Об этом 29 января сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.

По сообщению пресс-службы клуба, в текущем году «Уфа», отмечая свое десятилетие, осуществляет ребрендинг клуба. В связи с этим руководство клуба объявило конкурс на лучший дизайн-макет нового автобуса.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие все желающие.

Организаторы конкурса сообщают его условия: в качестве основного должен быть фиолетовый цвет, а в макете должен быть изображен один из символов клуба (пчела или куница). Кроме этого, макет должен содержать надпись «Футбольный клуб «Уфа».

Сообщается, что победитель конкурса получит в награду сто тысяч рублей.

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