Москва, , 15:57 — REGNUM В России часть следственных изоляторов работает в условиях существенного переполнения. Особенно эта проблема актуальна для таких регионов страны как Краснодарский край, Крым, Воронежская и Московская области. Об этом сегодня, 29 января, в ходе совещания в Генпрокуратуре РФ.

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Участники встречи отметили необходимость расширения практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Так, предлагается снизить число заключений под стражу за преступления небольшой и средней тяжести.

Помимо этого на превышение лимитной ёмкости мест содержания под стражей отрицательно влияет длительное рассмотрение уголовных дел судами.

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Также в качестве основной проблемы российских СИЗО было названо несоответствие условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых требованиям действующего национального законодательства и международным стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года ФСИН и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) направили президенту РФ Владимиру Путину ряд предложений по улучшению обстановки в следственных изоляторах. В числе прочего было предложено не отправлять арестованных в переполненные СИЗО. Речь идёт о подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести.

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