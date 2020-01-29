Ташкент, , 15:55 — REGNUM Стоимость работ по модернизации системы теплоснабжения города Ташкента оценивается в $70−100 млн. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе хокимията (администрации) столицы Узбекистана.

28 января в Ташкенте состоялась встреча представителей корейской компании Cmentech co. ltd и консультантов Азиатского банка развития с заместителем мэра Бахтиёром Рахманкуловым.

Во время переговоров стороны договорились, что в начале февраля корейская компания предоставит концепцию и документы по реализации проекта модернизации теплосетей. Администрация города ставит свои условия — сохранение тарифов на прежнем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Узбекистане был запущен проект Всемирного банка «Повышение энергоэффективности и модернизация централизованного теплоснабжения», направленный на повышение качества услуг теплоснабжения для жителей многоквартирных домов.

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