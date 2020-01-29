Варшава, , 15:51 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведённого в Польше социологической службой Pollster по заказу еженедельника Super Exspress, большинство поляков поддерживают требования к Германии о выплате компенсаций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

На вопрос, должна ли Германия выплачивать Польше компенсации за Вторую мировую войну, утвердительно ответили 60% опрошенных, 15% сказали, что нет, а ещё 25% затруднились с ответом.

«Согласно одной из предыдущих разработок, сумма иска может превышать 4 трлн злотых (примерно 1 трлн долларов — ред.)! Этого было бы достаточно для финансирования программы «Семья 500+» в течение… 180 лет», — цитирует еженедельник, выходящий только в бумажной версии, «Польское радио».

Согласно государственной программе «Семья 500+» семьи, воспитывающие детей, могут получать ежемесячное пособие в размере 500 злотых (около 130 долларов) на второго и каждого последующего ребёнка.

Исследование проводилось с 22 по 23 января 2020 года. В нём принял участие 1091 взрослый гражданин Польши.