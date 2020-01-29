Москва, , 15:49 — REGNUM Рособрнадзор после проверок высших учебных заведений со 17 по 24 января 2020 года запретил приём студентов в российский вуз, сообщается на сайте ведомства.

Читайте также: Рособрнадзор лишил аккредитации пединститут в Северной Осетии

За неисполнение предписаний, ранее данных этому вузу Рособрнадзором, приём запрещен в ЧУ ВО «Высшая школа предпринимательства (институт)» (г. Тверь).

Отмечается, что при приостановлении лицензии или госаккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов в другие вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор после проверок высших учебных заведений с 7 декабря по 14 декабря 2018 года запретил приём студентов в пять российских вузов.

Читайте также: Рособрнадзор запретил приём студентов в пять вузов