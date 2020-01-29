Пекин, , 15:41 — REGNUM Вспышка нового типа коронавируса, который распространился в декабре 2019 года в китайском Ухане, предположительно, достигнет своего пика в середине февраля. Об этом заявили в правительстве КНР.

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По прогнозам властей, завершится вспышка заболевания к концу марта.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус стремительно расширяет свою географию. Помимо КНР случаи заболевания уже выявлены уже в 17 странах мира, в числе которых Австралия, Япония, Малайзия, Франция, США, Вьетнам, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд. На сегодня в Китае новым типом коронавируса уже заразились более 6 тыс. человек. 132 человека скончались.

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Согласно прогнозам экспертов Минздрава РФ, новый тип коронавируса может появиться в России уже в феврале. При этом специалисты отмечают, что, несмотря на высокий риск завоза вируса в Россию, угроза его распространения оценивается как низкая.

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