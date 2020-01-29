Москва, , 15:39 — REGNUM По данным туроператоров на 27 января, в Китае находиться 5 604 организованных туристов из России (по путёвкам), сообщили в Ростуризме.

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Сейчас крупнейшие российские туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая. Отмечается, что все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года.

Кроме того, Ростуризм прекратил чартерные программы по ввозу тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января 2020 года (дата приостановки продажи туров в Китай). Количество таких туристов составляет 32,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери в России от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом.

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