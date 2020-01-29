Москва, , 15:43 — REGNUM Бронированный автомобиль из сериала «Полицейский с Рублёвки» и ряда других шоу выставлен на продажу на сайте Avito.

Хозяин синего броневика отмечает, что авто предназначено для транспортировки спецгрузов. Однако по своему назначению оно ни разу не использовалось. Вместо этого машина участвовала в съёмках ряда российских сериалов, среди которых помимо «Полицейский с Рублёвки» числится такой проект как «Взвешенные люди» и телесериал «Лучше, чем люди».

По словам продавца, пробег броневика составляет около 15 тыс. км. А сама машина находится в отличном состоянии.

Ещё хозяин машины предлагает готовый бизнес-проект с броневиком — сдавать его в аренду на съёмки фильмов и сериалов.

За свой автомобиль продавец запросил 9 999 999 рублей. Однако он готов обменять броневик и на швейцарские часы.

Напомним, на аукционе Practical Classics Classic Car and Restoration Show в Британии выставят на продажу личный кабриолет Audi 80 принцессы Дианы.

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