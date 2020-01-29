Уфа, , 15:45 — REGNUM Мужчину в Уфе подозревают в незаконной организации подпольного игрового клуба. Об этом 29 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с октября 2018 года по январь 2019 года подозреваемый 30-летний житель Стерлитамака арендовал коттедж в Уфе и организовал в нем подпольный игровой клуб. Он разместил в коттедже оборудование для игр, на которое были загружены контрафактные программы, считаю следователи.

Отмечается, что таким образом подозреваемый незаконно извлек доход в сумму свыше четырех миллионов рублей. Кроме этого, он причинил ущерб законному правообладателю программного обеспечения в сумме более 1,8 млн рублей.

Сообщается, что незаконная деятельность клуба была пресечена стражами порядка в январе прошлого года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый свою вину не признал.

Материалы уголовного дела переданы с суд для рассмотрения по существу.

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