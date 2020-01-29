Москва, , 15:36 — REGNUM В России случаев заражения новым типом коронавируса нет, однако риск заражения существует. Об этом 29 января заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

По ее словам, за весь период мониторинга в России было выявлено 139 заболевших с подозрением на коронавирус, но пока ни у одного из них коронавируса не обнаружено.

«Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но, тем не менее, это проникновение может быть на территорию России», — сказала она, напомнив, что на сегодняшний день 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин заявил, что важнейшая задача — минимизировать человеческие потери в России от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. Президент отметил, что правительство РФ уже выработало ряд превентивных мер по нераспространению нового вируса.

Читайте также: Москва готова к эпидемии коронавируса