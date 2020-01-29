Рязань, 29 января 2020, 15:31 — REGNUM В среду, 29 января, в Рязани в «Точке кипения» обсуждают послание Президента Федеральному Собранию и возможные поправки в Конституцию РФ.
Модератором дискуссии выступает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий входит в состав рабочей группы при президенте по подготовке изменений в Конституцию России.
В ходе дискуссии, отвечая на вопрос одного из участников обсуждения, Андрей Макаров в целом одобрил идею поднять с уровня закона до уровня Конституции положение о подотчетности Центробанка.
По словам Андрея Макарова, часто создается ситуация, когда «в стране есть огромные деньги, которые мы просто не успеваем потратить: деньги есть, а проектов нет. Деньги есть, а строить некому»…
Напомним, Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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