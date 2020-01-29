Рязань, , 15:31 — REGNUM В среду, 29 января, в Рязани в «Точке кипения» обсуждают послание Президента Федеральному Собранию и возможные поправки в Конституцию РФ.

Модератором дискуссии выступает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий входит в состав рабочей группы при президенте по подготовке изменений в Конституцию России.

В ходе дискуссии, отвечая на вопрос одного из участников обсуждения, Андрей Макаров в целом одобрил идею поднять с уровня закона до уровня Конституции положение о подотчетности Центробанка.

По словам Андрея Макарова, часто создается ситуация, когда «в стране есть огромные деньги, которые мы просто не успеваем потратить: деньги есть, а проектов нет. Деньги есть, а строить некому»…

«Поэтому вовсе не Центробанк виноват в неэффективном расходовании средств. Поэтому статус и полномочия Центробанка менять нет необходимости, а вот отдельные положения закона о ЦБ можно и пересмотреть», — цитирует слова Андрея Макарова рязанский сетевой ресурс «Издательство «Пресса».

"В стране существует строгая отчетность ЦБ перед парламентом, руководителей ЦБ также назначает Дума по представлению президента. Так что эта комната светлая и кошек в ней нет. А вот поднять уровень отчетности ЦБ, закрепив его конституционно, можно», — считает Андрей Макаров.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

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