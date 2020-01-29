Пекин, , 15:35 — REGNUM В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Китае, связанная с пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, продолжает быть сложной и серьезной. Об этом 29 января рассказал председатель КНР Си Цзиньпин, его выступление транслировало Центральное телевидение Китая.

«В настоящее время ситуация с борьбой с эпидемией по-прежнему остается серьезной и сложной», — сказал председатель КНР.

Также он подчеркнул, что вооруженные сил страны под руководством ЦК КПК и Центрального военного совета КНР должны, помня главные цели Народно-освободительной армии Китая, получив приказ, сразу его исполнять, брать на себя ответственность и вести «ожесточённый бой» для оказания активной помощи для борьбы с эпидемией коронавируса на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом заявил, что важнейшая задача — минимизировать человеческие потери в России от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом.