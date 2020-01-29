Ланге, , 15:32 — REGNUM Эфиопский православный священник собирает средства для проведения реставрационных работ в церкви и мечети в городе Ланге в районе Восточный Харарг в регионе Оромия. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, действующие церковь и мечеть города частично разрушены, и местные общины не имеют средств для их восстановления.

Священник Абба Аклилемариям Юниверс сказал корреспонденту ВВС Афану Оромоо, что восстановление только церкви и игнорирование плохого состояния мечети «разочарует Бога».

Его идея собрать средства для восстановления церкви в Ланге появилась в 2015 году во время посещения города, когда он заметил плохое состояние местной церкви. Вскоре он решил также восстановить и находящуюся рядом мечеть.

«Если я соберу средства только для строительства моей церкви, когда мечеть моих братьев-мусульман находится в таком же положении, я разочарую Бога. У нас разная вера, но одна любовь», — пояснил он.

«Я начал собирать деньги в октябре 2018 года, в первую очередь отправившись в мечеть Нур в Аддис-Абебе. Менее чем за два месяца мы собрали более 200 000 эфиопских быр [6200 долл. США]», — сообщил священник.