Владимир, , 15:25 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году следственные органы получили 436 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

За год было возбуждено 186 уголовных дел о преступлениях, жертвами которых стали дети, 169 из них были пущены в производство. Всего следователи работали над 308 уголовными делами этой категории.

Потерпевшими по уголовным делам были признаны 127 детей, 13 из них погибли. За год с 14 по 25 возросло количество преступных посягательств на детей со стороны их родственников и членов семей.