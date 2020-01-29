Гуанчжоу, Китай, , 15:28 — REGNUM На территории южной китайской провинции Гуандун зафиксированы случаи заражения пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, у трех иностранных граждан — одного гражданина Пакистана, и двух — Австралии. Об этом 29 января рассказал на пресс-конференции замглавы комитета по здравоохранению провинции Чэнь Чжушэн.

«В Гуанчжоу один случай заражения новым типом коронавируса подтвержден у гражданина Пакистана, он обучается в одном из университетов Уханя, 21 января он приехал в город Шэньчжэнь, 24 января — в Гуанчжоу», — заявил Чжушэн и добавил, что 26 января после появления симптомов пневмонии нового типа гражданин Пакистана обратился в больницу.

Также он рассказал, что ещё в двух случаях пневмония нового типа выявлена у двух граждан Австралии.

Кроме этого, замглавы комитета по здравоохранению провинции рассказал, что состояние всех трех иностранных пациентов оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фармацевтическая компания Johnson & Johnson работает над вакциной для борьбы со смертельным коронавирусом.