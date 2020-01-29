Москва, , 15:20 — REGNUM В современном мире значительную долю времени российские граждане проводят онлайн, оставляя гораздо больше цифровых следов, чем обычных отпечатков пальцев или ботинок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение главы Минкомсвязи РФ об открытии данных граждан силовикам.

«Поэтому ловить людей в цифровом пространстве тоже легче. По-видимому, статистика показывает, что информация оперативникам требуется всё чаще. Чтобы суды не вносили задержку и не занимались только выдачей подобных разрешений, силовикам требуется больше полномочий.

Впрочем, вряд ли общество будет обрадовано бесконтрольным доступом оперативников к полной информации о гражданах. Проблема не только в сотрудниках, которые могут поменять место работы и использовать сохраненные данные в интересах своих фирм.

Для эффективной обработки данных к задаче будет подключен искусственный интеллект — системы анализа наподобие palantir. А это ещё увеличит риски утечки данных.

Видимо, власти ожидают много возражений, поэтому инициативу озвучили не сами силовики, а новый министр информатизации», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.

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