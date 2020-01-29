Москва, , 15:19 — REGNUM Наркотические средства, которые сотрудники полиции Москвы подбросили летом 2019 года журналисту Ивану Голунову, были ранее незаконно приобретены самими стражами порядка. Об этом 29 января заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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Следствие утверждает, что полицейские подложили наркотики в рюкзак Голунова «с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности», сфальсифицировав таким образом результаты оперативно-разыскной деятельности.

«При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — уточнила Петренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 января по уголовному делу Ивана Голунова были установлены и задержаны пятеро фигурантов. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москва Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Они были доставлены в СКР для допроса. В ближайшее время следствие предъявит экс-полицейским обвинение.

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